Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО: какие шаги должны быть дальше

Парламент Финляндии 1 марта одобрил предложение о вступлении государства в Североатлантический Альянс НАТО. 184 депутата проголосовали "за", против выступили семеро и один член парламента воздержался.

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Об этом сообщает агентство Aamuposti из зала заседания в Хельсинки. Теперь решение будет передано на согласование и подпись президента Саули Ниинистё.

Сам глава государства ранее заявлял, что намерен усилить национальное законодательство НАТО сразу после утверждения парламентом.

Напомним, что Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны-члены Блока не дадут свое согласие. По-прежнему ожидаются ратификации от Турции и Венгрии. Хотя, как отметил министр обороны Микко Савола, Хельсинки выполнили все обязательства, предписанные Анкарой и Будапештом, поэтому готовы вступать в Альянс, не дожидаясь соседа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению финского премьер-министра Санны Марин, членство Украины в НАТО стало бы эффективной защитой от полномасштабной войны с Россией. Мир должен был отреагировать еще на оккупацию Крымского полуострова и Донбасса в 2014 году.