Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО: ратификация является техническим вопросом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддержит вступление Швеции в НАТО. По его словам, ратификация является техническим вопросом.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. "Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", – сказал Сийярто.

На прошлой неделе он заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция, другой противник, даст понять, что она также готова сделать это. Турция уже подала такой сигнал, хотя Сийярто прямо не упомянул об этом.

Напомним, парламент Венгрии решил снова отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. К этому вопросу планируется вернуться осенью.

В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. После того, как все страны НАТО ратифицируют заявку, правительство официально получит зеленый свет на присоединение Швеции к оборонному альянсу.

23 марта в офисе премьер-министра Виктора Орбана наконец-то озвучили "претензии" к Швеции.

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько "критических" цитат шведских чиновников в адрес Венгрии, из-за которых, по словам Орбана, Будапешт тормозит вступление Швеции в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого он назвал "опасность" для школ в Закарпатье.

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