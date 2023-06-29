Венгрия отложила ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО: вернутся к этому вопросу осенью

Парламент Венгрии решил снова отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. К этому вопросу планируется вернуться осенью.

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Об этом сообщает HVG.hu. Так, перед летними каникулами на следующей неделе должна пройти трехдневная сессия венгерского парламента.

Депутаты решили рассмотреть закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", – отмечают в HVG.

Информацию о том, что на следующей неделе не будет рассматриваться ратификация, подтвердила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнесса Вадай.

Следует отметить, что в среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. После того, как все страны НАТО ратифицируют заявку, правительство официально получит зеленый свет на присоединение Швеции к оборонному альянсу.

Венгрия пока не одобрила вступления Швеции в НАТО, не объявляя публично никаких требований к стране. 23 марта в офисе премьер-министра Виктора Орбана наконец-то озвучили "претензии" к Швеции.

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько "критических" цитат шведских чиновников в адрес Венгрии, из-за которых, по словам Орбана, Будапешт тормозит вступление Швеции в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого он назвал "опасность" для школ в Закарпатье.

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