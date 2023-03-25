В Венгрии выдали, что не поддержат вступление Украины в ЕС из-за 'опасности' для школ на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого он назвал "опасность" для школ на Закарпатье.

Видео дня

Такое заявление он сделал после встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Херис. Об этом сообщает издание Hungary Posts.

Министр иностранных дел заявил, что "пока 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников-беженцев из Украины, 99 венгерских начальных и средних школ в Украине оказались под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

По его словам, с 2015 года в Украине был принят ряд законов, которые шаг за шагом нарушали и сокращали права меньшинств, связанные с использованием родного языка.

"Последние восемь лет мы постоянно получали обещания от украинских властей, что они решат эту проблему, но на самом деле они ничего не сделали", – отметил Сийярто.

"Я дал понять заместителю Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Херис, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не сможет поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности", – заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для прекращения войны РФ против Украины лидеры государства-террориста РФ и США должны поговорить друг с другом. Дипломат фактически повторил кремлевский нарратив о том, что Россия якобы воюет с США, а не с Украиной.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали главу Сийярто перестать подыгрывать стране-агрессору России. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что таким образом венгерский политик оказал бы большую услугу человечеству.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно приезжал в Минск. По его словам, в белоруской столице он "говорил о мире" в Украине. Дипломат заявил, что нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – "с русскими". Об Украине, с которой на самом деле граничит Венгрия, он вообще не вспомнил.

К слову, ранее глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!