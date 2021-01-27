Мир проводит масштабную вакцинацию от COVID-19: какие препараты используют страны. Инфографика
Большинство стран мира, начавших вакцинацию против COVID-19, используют препарат, разработанный компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).
Об этом свидетельствуют данные портала ourworldindata.org. При этом больше всего прививок (при подсчетах на 100 тысяч населения) сделали Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
Дальше идут Великобритания, Бахрейн, США, Италия, Германия, Франция, Китай, Россия, Мексика и Индия.
Какую вакцину против коронавируса используют эти страны (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу):
Израиль и США – Moderna, а также Pfizer/BioNTech;
ОАЕ и Бахрейн – Pfizer/BioNTech и Sinopharm;
Соединенное Королевство – Oxford/AstraZeneca;
Россия – "Спутник V" (этот препарат использует еще Аргентина);
Франция, Германия, Италия – Pfizer / BioNTech;
Индия – Covaxin, Covishield.
По данным портала GediVisual (на 26 января) в мире ввели 71 644 875 доз вакцин против COVID-19. По количеству сделанных прививок лидируют Соединенные Штаты.
Напомним, ранее в Израиле заявили, что серьезных случаев коронавируса среди тех, кто получил прививку препаратом Pfizer/BioNTech, в стране не зарегистрировали даже на фоне нынешнего роста заболеваемости.
Израильские власти планируют провести вакцинацию всех граждан страны старше 16 лет до конца марта нынешнего года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, какие вакцины Украина получит по программе COVAX.
Издание The Economist пишет, что Украина не будет иметь широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что первый этап вакцинации в стране начнется сразу после получения доз препаратов, доступ к которым будет у всех украинцев.
Тем временем компания Pfizer вместе со своим немецким партнером BioNTech согласились поставлять вакцину для стран с низким доходом.