Мир проводит масштабную вакцинацию от COVID-19: какие препараты используют страны. Инфографика

Большинство стран мира, начавших вакцинацию против COVID-19, используют препарат, разработанный компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).

Об этом свидетельствуют данные портала ourworldindata.org. При этом больше всего прививок (при подсчетах на 100 тысяч населения) сделали Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Дальше идут Великобритания, Бахрейн, США, Италия, Германия, Франция, Китай, Россия, Мексика и Индия.

Какую вакцину против коронавируса используют эти страны (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу):

Израиль и США – Moderna, а также Pfizer/BioNTech;

ОАЕ и Бахрейн – Pfizer/BioNTech и Sinopharm;

Соединенное Королевство – Oxford/AstraZeneca;

Россия – "Спутник V" (этот препарат использует еще Аргентина);

Франция, Германия, Италия – Pfizer / BioNTech;

Индия – Covaxin, Covishield.

По данным портала GediVisual (на 26 января) в мире ввели 71 644 875 доз вакцин против COVID-19. По количеству сделанных прививок лидируют Соединенные Штаты.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что серьезных случаев коронавируса среди тех, кто получил прививку препаратом Pfizer/BioNTech, в стране не зарегистрировали даже на фоне нынешнего роста заболеваемости.

Израильские власти планируют провести вакцинацию всех граждан страны старше 16 лет до конца марта нынешнего года.

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