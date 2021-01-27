Украину ждет массовая вакцинация от COVID-19 в 2023 году – The Economist

Украина не будет иметь широкого доступа к вакцине от коронавируса (COVID-19) до 2023 года.

Об этом пишет The Economist, отмечая, что вместе с нашей страной еще 85 стран не будут иметь раннего доступа к вакцине. В основном эти страны находятся в Африке. Аналитики издания сообщили, что в 2021 году первыми препарат получат государства Европы, США, ОАЭ, Сингапур и Гонконг.

Издание пишет, что страны со средним уровнем дохода и большинство стран с низким уровнем дохода, такие как Украина, полагаются на программу поставок вакцин по программе COVAX. Согласно этой международной инициативе, бедные страны должны получить 6 млрд доз вакцины.

Так, первые 2 млрд из них будут переданы в 2021 году, в основном, работникам здравоохранения. При этом отмечается, что дозы от COVAX охватят только до 20% населения каждой страны.

"В большинстве развивающихся стран не раньше 2023 года не будет широкого доступа к прививкам. Некоторые из этих стран – особенно более бедные с молодым демографическим профилем – вполне могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространилась широко или связанные с этим затраты окажутся слишком высокими", – пояснил глава по глобальному прогнозированию EIU Агат Демаре.

Поясним, что аналитики составили свой прогноз на основе информации о поставках, ограниченности производства вакцины, численности населения и количества медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов уточнил, какие вакцины Украина получит по COVAX.