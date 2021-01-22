Pfizer и BioNTech согласились поставить вакцины по программе для Украины – Reuters

Американская компания Pfizer вместе со своим немецким партнером BioNTech согласились поставлять вакцину против коронавируса для стран с низким доходом. В частности, по механизму COVAX, созданному с инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которым сотрудничает и Украина.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Reuters. Ожидается, что о сделке официально будет объявлено также 22 января.

По данным источников, предоставленные партии вакцины, вероятно, будут относительно небольшими. Причина ограниченного объема заключается якобы в том, что дозы в основном предназначаются для медицинских работников в странах, которые обслуживает COVAX.

BioNTech отказалась от комментариев, а Pfizer не ответила на запросы журналистов. Представители ВОЗ и альянса вакцин GAVI, который является одним из руководителей COVAX, также отказались рассказывать подробности соглашения.

Вместе с тем еще в начале недели старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард отметил, что схема COVAX находится в "очень подробном обсуждении" с компанией Pfizer, которая в этом году уже передала сотни миллионов доз препарата нескольким богатым странам и, как ожидается, сможет включить вакцину в COVAX "очень скоро".

Предварительно, распространение вакцины против COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов по механизму COVAX должно начаться в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава украинского Минздрава Максим Степанов отметил, что в первом полугодии 2021 года страна получит 8 млн доз вакцин против коронавируса благодаря COVAX. Среди них препараты от AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.