В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: почти 30 человек погибли. Фото и видео

В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан. На данный момент известно о 28 погибших.

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Об этом сообщает Yonhap. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет Jeju Air летел рейсом 2216 года из Бангкока.

Тела всех жертв были найдены в хвостовой части самолета. Число погибших, вероятно, возрастет.

Двух людей удалось спасти из горящего самолета.

"Власти проводят расследование на месте, чтобы определить точную причину аварии, а также продолжаются спасательные операции", – сообщили чиновники.

Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

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