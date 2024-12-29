В Южной Корее разбился и вспыхнул пассажирский самолет: почти 30 человек погибли. Фото и видео
В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан. На данный момент известно о 28 погибших.
Об этом сообщает Yonhap. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет Jeju Air летел рейсом 2216 года из Бангкока.
Тела всех жертв были найдены в хвостовой части самолета. Число погибших, вероятно, возрастет.
Двух людей удалось спасти из горящего самолета.
"Власти проводят расследование на месте, чтобы определить точную причину аварии, а также продолжаются спасательные операции", – сообщили чиновники.
Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.
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