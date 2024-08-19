Режим пророссийского президента Мадуро на грани поражения: два варианта развития дальнейших событий в Венесуэле

Недавно американская пресса, в частности издание The Wall Street Journal, сообщило о попытках Соединенных Штатов Америки склонить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к добровольному отказу от власти. Вместо этого ему предлагают амнистию, ведь результаты президентских выборов в Венесуэле не признают большинство стран мира.

Видео дня

Следовательно, для заключения указанного соглашения у Вашингтона есть примерно 5 месяцев, именно столько остается до инаугурации президента Венесуэлы. В то же время, многое будет зависеть от результатов выборов президента Америки, которые состоятся в ноябре этого года. Однако избрание Дональда Трампа может значительно усложнить процесс переговоров с Венесуэлой. При этом сообщается, что Николас Мадуро открыт для переговоров, если Белый дом "проявит к нему уважение".

США предлагают Мадуро добровольно отказаться от власти

Следовательно, есть основания полагать, что сценарий устранения пророссийского и антиамериканского президента, а фактически диктатора и узурпатора власти Мадуро уже почти безальтернативный. Вопрос остается только в том, каким путём придется этот сценарий реализовывать. Первый является добровольным, и как уже сообщало наше издание, к нему закономерно склоняются в администрации американского президента, не желая вызвать обострение ситуации, которая может перерасти в гражданский конфликт в Венесуэле. Следовательно, именно такого развития событий очень стараются избежать в Белом доме, ведь Южноамериканский регион всегда считался исключительной зоной влияния и стратегических политико-экономических интересов США.

Оппозиция держит своих сторонников в режиме готовности к масштабным протестам

Вторым путем, который является гораздо менее желательным, но вполне вероятным, является устранение Мадуро на фоне массовых протестов населения. Ожидается, что до 10 января 2025 года, даты истечения официальных полномочий Николаса Мадуро на посту президента, венесуэльская оппозиция радикальных шагов не планирует. При этом главная оппозиционер Корина Мачадо, которой режим Мадуро запретил баллотироваться на выборах, уже выразила уверенность, что 10 января 2025 года состоится инаугурация кандидата от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Стоит отметить, что уровень протестных настроений в Венесуэле оппозиция поддерживает в должном тонусе, ведь акции протеста в стране проходят несколько раз в неделю, мобилизуя общество. Как отмечается, с момента выступлений против режима Мадуро было арестовано более 2000 человек, около трех десятков человек погибли, в том числе как представители национальной гвардии, так и протестующие. Однако, несмотря на мощный социальный резерв, лидеры оппозиции Мачадо и Гонсалес не переходят к активным действиям, сохраняя опцию "мирных" договоренностей Мадуро напрямую с Соединенными Штатами Америки.

Страны Южной Америки предлагают провести перевыборы в Венесуэле

Фактически, в настоящее время венесуэльская оппозиция выполнила свои первоочередные задачи, получив достаточно большую поддержку внутри страны и политическую легитимность на уровне признания многими демократическими странами мира. Одним из главных факторов успеха оппозиции стало то, что страны-лидеры Южноамериканского региона – Бразилия, Колумбия, Мексика и Аргентина – не признали результатов выборов, которые объявил режим Мадуро. Отказ венесуэльского правительства предоставить протоколы и документальные подтверждения победы Мадуро на выборах фактически явился фактором ухудшения отношений с соседями в Латинской Америке. Поэтому сейчас большинство стран континента требуют провести перевыборы или повторный тур выборов, ведь результаты предыдущих невозможно признать при отсутствии документов. Стоит отметить, что соседи Венесуэлы, особенно Колумбия и Бразилия, очень не хотят вспышки гражданского конфликта возле своих границ, что может привести к гуманитарному кризису, потоку беженцев и усложнению экономических связей в регионе.

Мадуро еще колеблется между добровольным отказом или борьбой с народными протестами оппозиции

Интересен и тот факт, что Центральная избирательная комиссия Венесуэлы до сих пор официально не обнародовала результаты выборов, ссылаясь на технические сложности. Именно это признак того, что Мадуро еще не решается на этот шаг, опасаясь окончательно испортить отношения со странами Южной Америки. Также необходимо отметить, что объединенная оппозиция Венесуэлы декларирует позицию против "перевыборов", которые предлагаются Бразилией и партнерами, ведь уверены в законности своей победы на состоявшихся выборах. Именно поэтому они предпочитают "американский вариант", надеясь на добровольный отказ Мадуро от претензий на власть.

Поэтому у Мадуро остается опция принять "бразильский вариант" с перевыборами, но более качественно подготовить админресурс и лучше скрыть фальсификации. Но требование допустить на выборы наблюдателей из Европы и США может закончиться уже официальным признанием массовых нарушений во время избирательного процесса, что снова поставит вопрос нелегитимности Мадуро. Следовательно, если Мадуро как типичный диктатор отвергнет "американский вариант" добровольного отказа от власти под гарантии, то в начале января 2025 года его инаугурация может перерасти в масштабные акции протесты, которые нередко в Латинской Америке заканчиваются силовым свержением власти.