В Турции в результате землетрясений огромная часть скалы врезалась в дом и раскололась: жуткие последствия показали на видео

В город Адыяман на юго-востоке Турции огромная часть скалы во время землетрясения обрушилась на дом. Глыба раскололась на две части и теперь представляет опасность для жителей ближайших домов.

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Большой кусок скалы весом, вероятно, в сотни тонн, врезался в одноэтажный дом Хаджи Булгура и раскололся надвое. Об этом сообщает издание TRT Haber (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Владелец пострадавшего дома Хаджи Булгур рассказал, что гигантская скала покатилась вниз в результате землетрясения. Мужчина говорит, что если бы его дом не принял на себя удар и камень покатился вниз, он разрушил бы много домов.

"Камень дал сильные трещины после землетрясения. В ночь первого землетрясения большой кусок упал на мой дом, и я убежал к моей матери. На восьмой и девятый день после землетрясения камень раскололся надвое. Мы были в то время у моей сестры. Если бы камень покатился дальше, он разрушил бы много домов", – говорит местный житель.

Скала по-прежнему представляет серьезную опасность для окружающих домов, поэтому жители потребовали от власти немедленного вмешательства.

Напомним, 27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6.

На Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, зафиксировали землетрясение. По расчетам оно не несет угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Также мощное землетрясение в среду, 15 февраля, было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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