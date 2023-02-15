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На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

Ольга Липич
Мир
2 минуты
1,0 т.
На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

Мощное землетрясение в среду, 15 февраля, зафиксировали на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Видео дня

Об этом сообщило издание El Nacional в Twitter. Журналисты опубликовали в аккаунте видео, на котором показаны новые извержения Килауэа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видны фонтаны лавы.

На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео
На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения на Гавайских островах составила 4,8. Он произошел у юго-восточного побережья острова.

Землетрясение было сосредоточено, как отмечается, в 7,5 миль к юго-востоку от Пахала.

На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

Килауэа – это активный вулкан на Гавайях, его высота около 1247 м. Этот вулкан называют наиболее активным в мире.

6 января стало известно, что Килауэа "проснулся" и начал извергаться внутри кратера Халемаумау на кальдере вершины. Гавайская вулканическая обсерватория обнаружила свечение на изображениях веб-камеры.

Отметим, что в этот же день мощное землетрясение произошло и на Филиппинах, его магнитуда составила 6. Эпицентр толчков был в 89 км юго-восточнее города Легаспи. Ячейка залегала на глубине 40 км.

О возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время данных нет.

На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение произошло 6 февраля в Турции и Сирии. По состоянию на утро 15 февраля известно уже более 41 тыс. погибших. Спасатели продолжают находить под завалами разрушенных домов выживших людей.

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