На Гавайях произошло землетрясение, спровоцировавшее новые выбросы вулкана Килауэа. Видео

Мощное землетрясение в среду, 15 февраля, зафиксировали на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Видео дня

Об этом сообщило издание El Nacional в Twitter. Журналисты опубликовали в аккаунте видео, на котором показаны новые извержения Килауэа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видны фонтаны лавы.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения на Гавайских островах составила 4,8. Он произошел у юго-восточного побережья острова.

Землетрясение было сосредоточено, как отмечается, в 7,5 миль к юго-востоку от Пахала.

Килауэа – это активный вулкан на Гавайях, его высота около 1247 м. Этот вулкан называют наиболее активным в мире.

6 января стало известно, что Килауэа "проснулся" и начал извергаться внутри кратера Халемаумау на кальдере вершины. Гавайская вулканическая обсерватория обнаружила свечение на изображениях веб-камеры.

Отметим, что в этот же день мощное землетрясение произошло и на Филиппинах, его магнитуда составила 6. Эпицентр толчков был в 89 км юго-восточнее города Легаспи. Ячейка залегала на глубине 40 км.

О возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время данных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение произошло 6 февраля в Турции и Сирии. По состоянию на утро 15 февраля известно уже более 41 тыс. погибших. Спасатели продолжают находить под завалами разрушенных домов выживших людей.