На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3

На Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, зафиксировали землетрясение. По расчетам он не несет угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля. В частности, толчки зафиксировали в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, 19 км западнее города Мукачево Закарпатской области.

Землетрясение было магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) и произошло на глубине 2 км.

Отмечается, что землетрясение ощущалось внутри здания многими людьми, а под открытым небом лишь редкие граждане почувствовали толчки. Колебания были подобны сотрясению, образованному тяжело нагруженным автомобилем.

Следует отметить, что последнее землетрясение, которое ощущалось в более чем 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано из района города Иршава, 3 января 2023 года. Его магнитуда составила 3,8.

Напомним, мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Также мощное землетрясение в среду, 15 февраля, было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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