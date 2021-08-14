В Турции в ДТП попал пассажирский автобус со студентами. Фото
В субботу, 14 августа, в Турции на трассе Кайсери-Кахраманмараш перевернулся маршрутный автобус, в котором находилась группа студентов курса по изучению Корана. 29 человек ранены, из них 7 – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщило местное издание Somut Haber. Причиной аварии могло стать то, что водитель не справился с управлением на скользкой от дождя дороге.
Отмечается, что на место происшествия были направлены большое количество полицейских, санитарных и пожарных бригад. Пострадавшие были доставлены в различные больницы после оказания первой помощи медицинскими бригадами на месте происшествия.
Также стало известно, что пострадавшие в аварии студенты ехали в Стамбул с Кахраманмараша с целью осмотра достопримечательностей. Полиция начала расследование происшествия.
Также 14 августа в Турции разбился арендованный в России пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек, все они погибли. Авиакатастрофа произошла у города Кахраманмараш. В район ЧП были направлены поисково-спасательная группа, а также комиссия Министерства обороны России.
Напомним, 2 августа в Турции разбился автобус с российскими туристами в курортной провинции Анталья (Турция). По меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 получили ранения. Во время ДТП в автобусе находились 22 человека, среди них девять детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также 8 августа во Турции в смертельную аварию попал автобус с пассажирами. Он съехал с дороги и перевернулся, погибли 15 человек, еще 17 получили травмы. Пострадавших госпитализировали в пять медучреждений, где оказывали необходимую помощь.
а 6 августа в Турции автобус с 50 пассажирами на скорости влетел в грузовик. Происшествие случилось на трассе Стамбул – Измир в городе Сома провинции Мугла.