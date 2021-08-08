В Турции автобус слетел с дороги и перевернулся, погибли 14 человек, много пострадавших. Фото

В воскресенье, 8 августа, в Турции в смертельную аварию попал автобус с пассажирами. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось, умерли 14 человек, еще 18 получили травмы.

ДТП произошло около 4:40 в провинции Балыкесир, автобус ехал в сторону города Эдремит, пишет местное издание NTV. 11 человек погибли на месте, еще трое – в больнице.

Пострадавших госпитализировали в пять медучреждений, им оказывают необходимую помощь. На место происшествия прибыли спасатели, а также представители власти. Губернатор Хасан Чылдак посетил раненых и пообщался с их родными.

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Состояние части потерпевших стабильное, другие же пострадали сильнее, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Расследование инцидента продолжается, пока не названа точная причина аварии. При этом Чылдак уточнил, что автобус следовал по маршруту Зонгулдак – Измир, и добавил, что на этой дороге есть изгиб. Он мог поспособствовать тому, что транспорт перевернулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа в Турции автобус с 50 пассажирами на скорости влетел в грузовик. Предварительно известно, что погибли 6 человек, а 37 пострадали.