В Турции автобус на скорости влетел в грузовик, много погибших, десятки пострадавших. Фото

В Турции в пятницу, 6 августа, автобус с 50 пассажирами на скорости влетел в грузовик. Происшествие случилось на трассе Стамбул-Измир в городе Сома провинции Маниса.

По предварительной информации, в результате аварии погибли шесть человек. Они скончались на месте ДТП. Еще 37 человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщают местные издания YeniSafak и Anadolu (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 04:45. Пассажирский автобус врезался в грузовик, когда тот стоял в правой полосе. Причина столкновения пока неизвестна, ее установят правоохранители. Возможно, водителю стало плохо или он уснул за рулем.

Видео дня

На кадрах с места происшествия видно, что в ДТП больше пострадал автобус. Его буквально разрезало пополам от удара о грузовик, который слегка помяло.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве девушка за рулем элитного авто на скорости снесла два МАФа. На место ДТП пришлось вызывать спасателей.