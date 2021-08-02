В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие и много пострадавших. Фото

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в курортной провинции Анталья. Во время ДТП в автобусе находились 22 человека, среди них девять детей.

Как сообщил CNN Turk, ДТП произошло на трассе D-400. Автобус сначала ударился о заграждение, затем опрокинулся, вылетев на встречную полосу.

СМИ сообщили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие при ДТП были доставлены в местные больницы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь и проводят тщательный осмотр.

Авария произошла в районе курортного города Манавгат. Туристы направлялись в аэропорт Антальи, чтобы вылетать рейсом ZF 6394 в Самару.

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"Погибли четыре человека, детей среди них нет. Водитель автобуса был извлечен из кабины без сознания в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе российской компании "Интурист".

Как отметили в генконсульстве России по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся, отметили в РБК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в пятницу, 30 июля, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль врезался в людей возле остановки, после чего влетел в фуру.