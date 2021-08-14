В Турции разбился пожарный самолет, арендованный у России. Фото и видео катастрофы

На востоке Турции днем 14 августа разбился арендованный у России пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились восемь человек, все они погибли.

Авиакатастрофа произошла возле города Кахраманмараш, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на главное лесное управление страны. По опубликованным в сети кадрам видно, что авиасудно упало между горных ущелий и сгорело (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В район ЧП была направлена поисково-спасательная группа, а также комиссия от Министерства обороны России.

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Отмечается, что самолет находился на балансе у турецкого управления лесным хозяйством. Он потерпел крушения после выполнения задачи, когда заходил на посадку.

На борту Бе-200 было пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

О судьбе всех людей, находившихся в самолете, официальной информации не поступало. Но местный телеканал NTV сообщил, що выживших в авиакатастрофе нет.

Бе-200 – самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.

Как пишет "Эхо", 8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турции в тушении лесных пожаров. Экипаж прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ в Ейске (Краснодарский край) и имел практический опыт выполнения такого рода задач.

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