В Турции снова избили россиян: в этот раз стульями по голове. Видео

Российские туристы снова стали участниками драки в Турции. В этот раз их избили охранники пятизвездочного отеля "Loxia Comfort Club", инцидент произошел в городе Сиде.

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Соответствующие кадры распространили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видна массовая драка, в которой участвовали отдыхающие и охранники, в ход пошли даже стулья.

Российские СМИ рассказали такую версию происшествия: турист из Подмосковья по имени Никита прилетел в Турцию на отдых со своей девушкой и сестрой. В первый день отпуска эта компания пошла на ужин в ресторан при гостинице, где к россиянам якобы начал приставать гостиничный фотограф Ричард, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил россиянам покурить вместе кальян.

"В качестве "оплаты" он попросил принести ему коктейль виски с колой. Те согласились на сделку. Но чем больше накидывался Ричард, тем агрессивнее он становился. Начал приставать к сестре Никиты. Не срослось. Пошел докапываться до остальных туристов", – пишут росСМИ.

После этого Ричард якобы ударил в лицо другого туриста, предварительно из Эстонии, а Никита бросился разнимать их. Пришли охранники и администратор, после чего началась массовая потасовка, во время которой в туристов полетели стулья.

У Никиты диагностировали много открытых ран, синяков и травму головы, он находится на дневном стационаре в местной больнице. Там россиянину скрепили рану на голове скобами, помазали мазями и сделали укол. Пострадала во время потасовки и его девушка.

"Секьюрити отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле. А в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путевку", – сообщают СМИ страны-агрессора.

Напомним, что ранее в Турции в отеле Noxinn Deluxe в Алании во время отдыха избили российского туриста. Трое работников отеля толкали россиянина на улице возле гостиницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами, 31 июля на обратном пути снова прибывший в Батуми, встретила новая акция протеста. Одного из туристов, хваставшегося тем, что он россиянин, избили местные жители.

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