В Турции в отеле в Noxinn Deluxe в Алании во время отдыха избили российского туриста. Трое работников отеля толкали российского туриста на улице возле гостиницы.

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Об этом стало известно из росСМИ. На обнародованных кадрах нет завязки истории, но есть ее непосредственная кульминация — трое работников отеля толкают россиянина (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В это время жена пострадавшего снимает на видео случаи избиения и комментирует, что сотрудники отеля являются исполнителями "турецкого гостеприимства" по отношению к ее мужу.

"Я сказала, вызови врача, бл*дь. Врача вызови, долбо**б. Я тебе еще раз говорю, долб**б, сран*й", — говорит работнику отеля российская туристка.

Несмотря на крики российской женщины, сотрудник рецепции остался спокойным и продолжил заниматься своими обязанностями, включая регистрацию других туристов в отеле.

Немного после, один из охранников заявил, что "они русские, заслужили на это, так им и надо".

Это возмутило женщину, она достала телефон и попросила повторить слова на видео. Охранник замахнулся на нее и попытался вырвать телефон, а ее муж вступился. Началась драка, на него навалились уже трое.

Эпилогом истории стало то, что россиянин будет теперь нежиться не под палящим солнцем на пляже в Алании, а под капельницами в больничной палате.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из баров испанской Торревьехи трое нетрезвых россиян набросились на бармена. Сотрудник заведения – украинский заробитчанин, и в беседе с агрессивной толпой произнес сакральную для них фразу "Слава Украине!". В ходе следствия удалось выяснить, что тройка шумных друзей наведалась в бар за несколько минут до закрытия.

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