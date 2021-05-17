В Торонто неизвестные открыли стрельбу возле ЖК: один погибший и трое раненых

В канадском городе Торонто случилась стрельба посреди жилого микрорайона Этобико. В результате ЧП погиб мужчина, еще трое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на местную полицию. В последний отметили, что правоохранителей вызвали на место происшествия к жилому комплексу на Вилловридж-роуд.

Предварительно, седан черного цвета выехал на круговое движение перед въездом в ЖК. Оттуда злоумышленники, количество которых неизвестно, открыли стрельбу примерно до двух припаркованных авто – Mercedes Benz и Toyota Camry.

Прибыв на место происшествия, офицеры полиции обнаружили одну жертву на кольцевой развязке возле Mercedes, еще двое раненых лежали на улице рядом. В общем речь шла о четырех местных в возрасте от 20 до 30 лет с "очень серьезными" огнестрельными ранениями. Их госпитализировали, однако 28-летний мужчина скончался от полученных травм. Состояние остальных медики определили как опасное для жизни.

По предварительным данным, в стрельбе было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия. Неизвестные стреляли по припаркованным под домами автомобилях, в общем прозвучало примерно 100 выстрелов.

Вероятные злоумышленники скрылись с места ЧП на упомянутом темном седане, хотя полиция заявляет, что до сих пор неизвестно, сколько нападающих она ищет. Их описания в правоохранителей не было, они лишь обратились к владельцам автомобилей под ЖК с просьбой поделиться записями с видеорегистраторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) произошла масштабная перестрелка. В результате ранения получили девять человек. Правоохранители рассказали, что во время инцидента огонь велся из нескольких единиц оружия.