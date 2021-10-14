В Тбилиси прошел митинг с требованием освободить Саакашвили: адвокат зачитал его письмо из тюрьмы. Фото и видео

В грузинской столице Тбилиси в четверг, 14 октября, состоялась акция в поддержку третьего президента Грузии, главы исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили. Его арестовали 1 октября.

Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа". Как отмечается на Площади Свободы, которая расположена в центре города, собрались тысячи людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сторонники митинга требовали освободить экс-президента из СИЗО в Рустави, где он уже объявил голодовку, и критиковали нынешнее правительство страны. Событие, как отмечается, прошло мирно.

Видео дня

Мероприятие было организовано оппозиционной партией, созданной Саакашвили, "Единое национальное движение" (ЕНД). Участники акции держали в руках портреты политика и плакаты "Нет политическому преследованию" и "Свободу Мише".

Как пишет издание, на митинге присутствовал также адвокат Саакашвили, который зачитал его послание из СИЗО.

В нем политик якобы призвал грузин объединиться, а также 30 октября голосовать за кандидатов от "Национального движения". По словам Саакашвили, объединение – единственное, что может спасти страну.

"Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестать унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу, мы должны простить друг друга – об этом я пишу из тюремной камеры, как незаконный заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда", – сказано в послании.

В письме Саакашвили также заявил, что реванш и месть могут разрушить Грузию, поэтому нужно забыть все обиды для больших перемен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Это произошло после того, как он включил свой украинский мобильный телефон, который находился на прослушке спецслужб родной страны.

В сети появилось видео задержания. Саакашвили заковали в наручники, когда он гостил в доме знакомого. В кадр попал стол, где были хинкали и водка.

В соцсети политика постоянно публикуют обращение от его имени. В одном из них Саакашвили назвал себя пленником грузинских властей, убеждал, что его задержание было незаконным. До этого в письме говорил, что является "узником Путина".