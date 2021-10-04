В Грузии заявили, что не намерены выдавать Саакашвили Киеву: это нонсенс

В Грузии не намерены выдать Украине задержанного Михеила Саакашвили. Бывший президент Грузии, хоть и является гражданином нашей страны, но осужден в соответствии с грузинскими законами.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал, что Саакашвили может быть экстрадирован только в случае совершения уголовного преступления в Украине. Об этом сообщает Imedi.

Дипломат добавил, что посол Грузии в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, дополнительную информацию по делу Саакашвили.

"Сотрудник посольства посетил МИД Украины. Он предоставил нашим украинским партнерам исчерпывающую информацию, в том числе материалы прокуратуры, о приговоре, который он отбывает. А также информацию об обстоятельствах его задержания", – говорил Залкалиани.

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Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назвала выдачу Саакашвили нонсенсом.

"Экстрадиция в Украину происходит только тогда, когда лицо, запрашиваемое в этой стране, подвергается уголовному преследованию. Я не думаю, я во всяком случае не знаю, что Саакашвили – это лицо, преследуемое в Украине в уголовном порядке. Говорить об экстрадиции Саакашвили – это юридическая чушь или нонсенс", – пояснила Цулукиани.

Глава МИД добавил, что, возможно, Саакашвили нарушил украинское законодательство и незаконно пересек границу Украины. При этом Залкалиани заверил, что права Саакашвили, как осужденного будут защищены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Михеил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был арестован. Его поместили в тюрьму Рустави, где он объявил голодовку.

СМИ писали, что Саакашвили попал на родину на грузовике, перевозившем зелень из Украины. Водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая вызвался тайно помочь политику.

В правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявили, будто Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы устроить государственный переворот.

Госпогранслужба в Одессе начала расследование по факту пересечения госграниц Саакашвили. В пограничной базе нет отметок о том, что политик покидал страну.