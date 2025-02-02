В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией: задержали лидеров оппозиции. Фото и видео

В столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 2 февраля, произошли стычки протестующих с полицией, правоохранители задерживали людей. В стране возобновились антиправительственные акции протеста.

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Как пишет "Эхо Кавказа", новая акция собралась около торгового центра Tbilisi Mall. На опубликованных в сети кадрах видно, что правоохранители применяют силу и задерживают протестующих.

Отметим, что люди в Грузии требуют проведения повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее страны.

Tbilisi Mall расположен на участке автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе на окраине Тбилиси. За день до проанонсированной акции правительство срочно внесло выезд из Тбилиси в список стратегических объектов.

Издание пишет, что задержаны члены Коалиции за перемены Ника Мелиа и Тенго Тевзадзе, а также экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Пострадал оператор телеканала "Пирвели", который снимал столкновения между правоохранителями и протестующими.

По данным журналистов, среди протестующих есть пострадавшие.

Участники акции хотели перекрыть дорогу, но правоохранители требовали освободить ее. В конце концов они не позволили ограничить движение.

Позже участники акции протеста пошли в сторону здания парламента Грузии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Тбилиси 23 января прошла многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее страны.

– Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что международные партнеры выразили готовность поддержать страну в проведении перевыборов. По ее словам, внешняя помощь будет важна для создания условий, гарантирующих честность предстоящих выборов.

– Ранее в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась президент Саломе Зурабишвили.

– В свою очередь пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. Из страны выдворяют 91 иностранца.

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