'Будем работать над этим': Зурабишвили заявила, что западные партнеры готовы помочь Грузии организовать перевыборы

Саломе Зурабишвили, пятая президент Грузии, заявила, что международные партнеры выразили готовность поддержать страну в проведении перевыборов. По ее словам, внешняя помощь будет важна для создания условий, гарантирующих честность предстоящих выборов.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Она подчеркнула, что этот процесс нуждается в быстрых действиях, чтобы представить обществу, политическим партиям и общественным организациям прозрачный и приемлемый план избирательных реформ.

"Они готовы помочь нам организовать новые выборы, которые потребуются для того, чтобы создать условия, гарантирующие, что следующие выборы будут честными. Мы будем работать над этим – у меня есть их готовность всячески помогать нам, и мы должны представить требования, которые будут приемлемы для общества, новых сил, политических партий, НПО. Нам нужно работать очень быстро – это краткосрочный план, чтобы вместе подготовить новые выборы. <…> При этом я очень рада, что такая поддержка есть", – заявила Саломе Зурабишвили.

Президент также подчеркнула, что олигарх и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не является легитимным представителем страны. Она считает, что представляемый им режим вышел за рамки конституционного правления и не может претендовать на демократическое представительство народа.

"Это уже не просто вопрос выборов. Это вопрос, касающийся режима, вышедшего за пределы Конституции. <режим>, больше не имеющий никаких признаков демократии и государственности. И у него не может быть никаких претензий к тому, чтобы быть легитимным представителем нашего народа – вот это мое главное послание здесь", – сказала Зурабишвили.

Зурабишвили находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где представляет Грузию на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Она уже встретилась с ведущими политиками с будущим государственным секретарем США Марко Рубио, будущим министром обороны Питом Хегсетом и сыном избранного президента Дональдом Трампом-младшим.

Инаугурационное приглашение поступило от конгрессмена Джо Уилсона, тогда как критики, в частности Ираклий Кобахидзе, отметили, что посещение таких мероприятий не имеет политического влияния.

Напомним, в среду, 15 января, в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась пятая президент страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. В настоящее время выдворяют 91 иностранца.

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