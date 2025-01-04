Из Грузии депортируют десятки иностранцев за участие в протестах: появились подробности

Пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, которые принимали участие в протестах против приостановления евроинтеграции. В настоящее время выдворяют 91 иностранца.

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О начале депортации заявили в грузинском МВД. Отмечается, что более четверти выдворяемых иностранцев – участники антиправительственных демонстраций, которые выступили против решения Тбилиси заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Решения о депортации принимали после уличения в административных правонарушениях.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, которые участвовали в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил разные административные наказания, – в сумме 25 человек", – говорится в заявлении министерства.

Из 25 упомянутых граждан десять уже покинули территорию страны, утверждают в МВД Грузии.

Официальной статистики по иностранцам, задержанным на протестах, нет.

По данным СМИ, из примерно 450 арестованных в административном порядке более 20 были иностранцами. Известно также, что большинство из них – россияне, пишут "Новости Грузии".

В декабре иностранцев, которые появлялись на акции, в массовом порядке стали вызывать в департамент миграции.

Правозащитники указывали, что подобная практика не отвечает международным стандартам, а также предупреждали, что депортация иностранцев за участие в мирных демонстрациях противоречит законам Грузии.