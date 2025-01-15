В Грузии началась забастовка из-за отказа властей от евроинтеграции: к акции присоединилась Зурабишвили. Фото

В среду, 15 января, в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась пятый президент страны Саломе Зурабишвили.

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Она находилась вместе с бастующими гражданами на проспекте Костава. Об этом сообщает InterPressNews.ge.

По словам Зурабишвили, эта забастовка – одна из форм мирного протеста.

"Я стою вместе с теми людьми, которые сегодня бастуют. Это новшество в грузинской политике, но это не ново в мировой политике. Это мирная форма протеста", – сказала она.

Забастовку под лозунгом "Грузия бастует!" объявили часть работодателей и работников, к ним присоединились компании, университеты, объекты питания и другие бизнес-группы. Это мероприятие является предупредительным – оно началось в 15:00 и продлилось три часа.

В рамках забастовки закрылись многие объекты, а их сотрудники вышли на улицы. Бастующие выражали протест баннерами: "Требуем новых выборов", "Свободу узникам режима".

Цель протеста – показать обществу, что ждет Грузию в условиях изоляции.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, которые принимали участие в протестах против приостановления евроинтеграции. В настоящее время выдворяют 91 иностранца.

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