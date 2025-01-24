В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг: требуют освободить политзаключенных. Фото и видео

В грузинском Тбилиси с вечера 23 января проходит многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и увольнения задержанных на протестах за европейское будущее страны. Митинг, начавшийся у здания "Нового театра" на проспекте Агмашенебели, на данный момент перемещается по проспекту Руставели к зданию парламента.

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Как сообщают из Тбилиси, к протестующим присоединились актеры и администрация указанного театра. Участники шествия направляются к парламенту, скандируя "Грузия" и "Не будет справедливости – мира не будет".

Люди утверждают, что их требования остаются неизменными уже около двух месяцев. Это назначение новых парламентских выборов и освобождение более 50 демонстрантов, против которых уже возбуждены уголовные дела.

Среди них журналистка Мзия Амаглобели, которой угрожает приговор за пощечину начальнику полиции. Также среди них актер "Нового театра" Андро Чичинадзе, арестованный на протестах еще в декабре.

"Новый театр" не проводит представления уже почти два месяца. Но 23 января труппа представила свой "протестный манифест", показав яркое музыкальное шоу с политическими лозунгами. Актеры пообещали не останавливаться на Тбилиси и отправиться в регионы.

Театр грозится показать властям "реальную силу искусства". Его "манифест" поддержали сотни художников, включая актеров, представляющих другие театры. Свои требования они озвучили со сцены, установленной у "Нового театра", после чего отправились с митингующими к зданию парламента.

"Новый театр" едет в регионы. Мы поедем и поговорим везде и со всеми, и вы увидите, на что способен театр. К нам присоединятся все наши друзья. Мы одновременно рассредоточимся по регионам", – пообещал режиссер заведения Давид Доиашвили.

Как сообщал OBOZ.UA, пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что международные партнеры выразили готовность поддержать страну в проведении перевыборов. По ее словам, внешняя помощь будет важна для создания условий, гарантирующих честность предстоящих выборов.

Ранее в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась пятая президент страны Саломе Зурабишвили.

В свою очередь пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. Из страны выдворяют 91 иностранца.

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