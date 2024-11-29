'Мы будем вас ждать': в ЕС отреагировали на разгон протестов в Грузии

В Европейском Союзе отреагировали на разгон сторонников евроинтеграции в Грузии в ночь на 29 ноября. Там высказали разочарование заявлением премьер-министра страны, представителя правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе о "приостановке" процессов интеграции в ЕС на ближайшие 4 года.

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И протесты, вспыхнувшие в Тбилиси после этого, засвидетельствовали: грузинский народ не приемлет решения правительства, а значит ЕС будет ждать Грузию, если грузины сделают свой выбор в пользу Европы. Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, которого цитирует Newsgeorgia.

Он высказал разочарование позицией грузинского правительства, решившего отказаться от евроинтеграции.

"Я думаю, сегодня мы все проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе о том, что Грузия не заинтересована идти по пути интеграции в Евросоюз в ближайшие 4 года. Конечно, это крайне печально… Лично для меня это действительно душераздирающе", – подчеркнул Герчинский.

Посол ЕС в Грузии также высказал убеждение, что решение грузинского правительства идет в разрез с желаниями и чаяниями грузинского народа.

"То, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, политике всех предыдущих правительств Грузии. Это также противоречит желаниям подавляющего большинства населения Грузии. Но, конечно же, Грузия – независимая страна, суверенная страна, и именно Грузии решать, хочет ли она идти по пути евроинтеграции", — добавил он.

Герчинский отметил, что в ЕС считают решение правительства государства "суверенным". И обратился к грузинскому народу с призывом решить, какой он хочет видеть свою страну.

"Мы поддерживаем грузинский народ, мы будем ждать вас. Это ваша страна, вы должны решить, где вы хотите, чтобы она была", – заявил посол ЕС в Грузии.

Относительно того, что происходит в Грузии, высказался также президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва твердо стоит на стороне народа Грузии и его европейской мечты! Президент Саломе Зурабишвили, я желаю вам силы и мужества в удержании Грузии на европейском пути. Грузия – это Европа", – подчеркнул он.

Ранее президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров к "резкой реакции" на разгон акции протеста, жестокие избиения ее участников, а также репрессии, которые власти Грузии развернули против оппонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг.

Причиной, выведшей людей на улицы столицы вечером накануне, стало заявление премьер-министра Иракли Кобахидзе об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Решение он объяснил якобы "шантажом" со стороны ЕС.

Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны и вышли на улицу, чтобы отстоять европейский выбор грузинского народа.

Однако силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщается о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики принялись отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.

После разгона протестующих в Грузии объявили о новой акции протеста. Несогласных с пророссийским курсом действующего правительства Грузии зовут выйти на центральную улицу столицы, проспект Руставели, в 19:00 29 ноября.