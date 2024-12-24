В столице Египта начались массовые протесты: люди выступают против президента ас-Сиси. Видео

В понедельник, 23 декабря, в столице Египта Каире начались массовые антиправительственные протесты. Люди выступают против президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что причиной протестов является ухудшение экономической ситуации в стране, подавление гражданских свобод и коррупция в правительстве.

В настоящее время десятки тысяч человек вышли на улицы, валят плакаты с президентом и точно не собираются на этом останавливаться.

Впрочем, как утверждает каирское правительственное издание Al Qahera, идут небольшие случайные протесты в бедных пригородах Каира, однако ничего серьезного, что могло бы угрожать режиму Сиси, нет.

Накануне, 22 декабря, в столице Сербии Белграде граждане, в том числе студенты, фермеры и актеры, собрались на площади Славия. Участники масштабной акции протеста потребовали привлечения к ответственности виновных в трагедии в Новом Саде.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября на севере Сербии в городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши. Сначала сообщалось о 14 погибших, позже количество жертв возросло до 15 человек.

После этого в столице Сербии Белграде сотни активистов оппозиции вышли на протест. Они обвиняли власть в халатности и коррупции.

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