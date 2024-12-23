В Белграде студенты вышли на протест: потребовали наказать виновных в трагедии в Новом Саде. Видео

В воскресенье, 22 декабря, в столице Сербии Белграде граждане, среди которых студенты, фермеры и актеры, собрались на площади Славия. Участники масштабной акции протеста потребовали привлечения к ответственности виновных в трагедии в Новом Саде. Там 1 ноября на железнодорожном вокзале обрушилась часть наружной крыши, 15 человек погибли.

Видео дня

Об этом сообщает местный канал N1. Также активисты требуют наказания злоумышленников, совершивших хулиганское нападение на акцию студентов.

На площади Славия в 16:30 началась 15-минутная акция молчания, призванная почтить память 15 жертв трагедии на железнодорожном вокзале Нового Сада, а выступления студентов продолжались с 16:45 до 18:00.

По оценке МВД, митингующих было около 29 тысяч, хотя собравшиеся говорили, что людей было даже больше.

Акция протеста также прошла в Нише, где собралось большое количество людей, в том числе студенты. В начале митинга к собравшимся присоединились и медицинские работники. В городе Крагуевац медики также поддержали протестующих в других населенных пунктах.

Студенческие протесты в Сербии переросли в блокаду университетов в Белграде, Новом Саде, Нише и Крагуеваце, также к ним присоединились старшеклассники. Ежедневно в 11:52 они проводят акцию "Стоп, Сербия", блокируя перекрестки на 15 минут в знак памяти 15 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября на севере Сербии в городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши. Сначала сообщалось о 14 погибших, позже количество жертв возросло до 15.

После этого в столице Сербии Белграде сотни активистов оппозиции вышли на протест. Они обвиняли власть в халатности и коррупции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!