'Кровь на ваших руках': в Сербии устроили протест после трагедии на вокзале и требовали арестовать президента. Фото

В столице Сербии Белграде сотни активистов оппозиции вышли на протест после смертельного ЧП на железнодорожном вокзале города Новый Сад. 1 ноября там упала крыша бетонного навеса, из-за чего погибли 14 людей (в том числе шестилетняя девочка) и еще трое получили ранения.

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В воскресенье, 3 ноября, протестующие митинговали под правительственными зданиями в центре столицы, обвиняя власти в халатности и коррупции. В Reuters отметили: президент страны Александр Вучич и его союзники отрицают подобные обвинения.

Люди вышли на улицу с плакатами "Кровь на ваших руках" и "Коррупция убивает". Они скандировали: "Арестуйте Вучича!" и "Мы все – под навесом". Также – требовали от высокопоставленных министров немедленно уйти в отставку.

Полиция выстроила оцепление возле здания Министерства строительства и инфраструктуры.

"Мы все потрясены и в ярости... государство несет прямую ответственность за это", – сказал один из участников акции Джордже Димитриевич.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 3 ноября заявил, что правоохранительные органы расследуют, кто несет ответственность за ЧП.

"Прокуратура и полиция работают над установлением уголовной ответственности... (и) нет возможности избежать политической ответственности", – сказал премьер.

Станция в Новом Саде ремонтировалась в 2021 и 2022 годах. Мелкий ремонт продолжался также до июля этого года.

Прокуратура города в воскресенье отчиталась, что ее следователи допросили 26 человек в связи с аварией, включая министра транспорта Горана Весича, исследовали важные документы. Еще 14 человек вызвали на допрос.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии обрушилась крыша церкви. Во время инцидента в здании находились люди, двое из них погибли.

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