В Сербии на железнодорожном вокзале обрушились крыша, много погибших и пострадавших. Фото и видео

В пятницу, 1 ноября, на севере Сербии в городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть наружной крыши. Сейчас известно о 14 погибших и троих госпитализированных.

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Об этом сообщило издание Nova. В медицинский центр были доставлены три человека – они в критическом состоянии.

На месте работают бригады скорой помощи и пожарные, а также рабочая техника, которая часами перебирает завалы.

Чрезвычайные службы использовали два больших экскаватора, работавших до вечера, чтобы освободить из-под завалов двух женщин, оказавшихся в бетонной ловушке.

По информации министра внутренних дел Сербии Ивица Дачича, одному из пострадавших ампутировали ногу.

Из-под завалов спасли 14-летнюю девушку, ее забрали медики скорой помощи.

Момент обрушения крыши попал на кадры камер видеонаблюдения. Как видно из видео, в то время на скамейках сидело много людей.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что власти будут расследовать причины аварии.

"Мы будем настаивать на том, чтобы найти виновных, тех, кто должен был обеспечить безопасность постройки. Мои соболезнования семьям погибших. Это черная пятница для нас, для всей Сербии, для Нового Сада", – сказал премьер.

Субботу, 2 ноября, в Сербии объявили днем траура.

Железнодорожный вокзал в Новом Саде, второй по величине в Сербии, открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, проводимой китайским подрядчиком. В некоторых частях вокзала на момент обрушения все еще продолжались строительные работы. Как сообщили в Сербской железной дороге, рухнула часть крыши, которая не была включена в работы по реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мексике в одном из местных баров во время проведения концерта обрушился балкон. В результате этого инцидента 2 человека погибли, еще по меньшей мере 15 получили ранения.

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