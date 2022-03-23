В США заявили, что Китай не поставлял РФ военной техники: Белый дом будет следить за ситуацией

США не замечали, чтобы Китай поставлял оружие России после переговоров президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина. Однако Вашингтон продолжит следить за действиями власти Поднебесной.

Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN. "Я не могу делать прогнозы на будущее, но могу сказать, что после этого разговора мы не видели поставок военной техники из Китая в Россию. Мы внимательно наблюдаем за этим", – сказал он.

По словам Салливана, Байден пояснил Си Цзиньпину, какими будут последствия военной помощи агрессору и китайская сторона "очень хорошо это понимает".

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным авторитетных западных СМИ, Россия попросила у Китая военную помощь. Позже стало известно, что Кремль обратился к Пекину также по поводу возможного предоставления экономической помощи и даже продуктов питания.

Китайские дипломаты заявляли, что не получали никаких просьб от РФ. В свою очередь в США предупредили Пекин: если они помогут России справиться с санкциями, то будут последствия.

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