Китай подозревал о том, что Россия имеет военные планы, однако, вероятно, не ожидал такую масштабную войну против Украины. Из-за санкций США, ЕС и их союзников РФ оказалась отрезанной от валюты и технологий. Единственный шанс полностью не разрушить свою экономику – получить помощь от Китай. Однако китайских политиков уже предупредили: если они решат помочь РФ, то будут за это отвечать.

Как заявил в эфире CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, США считают, что "Китай фактически знал до того, как произошло вторжение, что Владимир Путин что-то планировал, они, возможно, не понимали всего этого".

Салливан сказал, что США ясно дали понять Пекину, что "масштабные" усилия по предоставлению Кремлю обходного пути к санкциям США "обязательно будут иметь последствия". "Мы не позволим этому продолжаться и позволим спасти Россию от этих экономических санкций из любой страны в любой точке мира", – сказал он.

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Отметим, ранее Китай уже заявил, что не будет поставлять в Россию детали для самолетов. Учитывая, что у РФ во многом не будет выбора, например, у кого покупать авто – открытым останется только китайский рынок – китайские продавцы смогут фактически устанавливать любые цены.

Но если Китай решит не только продавать свои товары, но и заниматься реэкспертом, это будет иметь определенные последствия.