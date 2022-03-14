В посольстве Китая заявили, что не получали  никаких просьб о помощи от РФ – Reuters

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй отреагировал на сообщения СМИ о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину. Он заявил, что никогда об этом не слышал.

Пэньюй отметил, что приоритетом Китая является предотвращение "выхода напряженной ситуации в Украине из-под контроля", передает Reuters в воскресенье, 13 марта.

"Текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку", – сказал он в ответе за запрос издания.

Отметим, что Financial Times с ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи, в частности, речь идет о военной технике. Очевидно, она нужна агрессору для поддержки вторжения в Украину.

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По словам чиновников США, на данный момент есть признаки того, что у оккупантов заканчиваются некоторые виды вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме (Италия).

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