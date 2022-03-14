Россия просила у Китая не только военную, но и экономическую помощь – CNN

Российская Федерация якобы обратилась к Китаю с просьбой не только о военной, но также и об экономической помощи. Очевидно, санкции продолжают душить страну-агрессор и возможностей продолжать воевать с Украиной осталось мало.

Об этом пишет издание CNN с ссылкой на высокопоставленного чиновника США, знакомого с ситуацией. "Россия обратилась к Китаю за экономической поддержкой в ​​дополнение к их просьбе о военной поддержке", – сказал он.

При этом американский политик не стал вдаваться в детали российских просьб у Китая, а также не сказал, каким был ответ Пекина. В то же время он уточнил, что просьбы Кремль отправил уже после вторжения в Украину.

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Отметим, что издание Financial Times 13 марта с ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи, в частности, речь идет о военной технике. Очевидно, она нужна агрессору для поддержки вторжения в Украину.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это событие вызывает "обеспокоенность", и США ясно дали понять Пекину, что усилия, направленные на то, чтобы дать Кремлю обходной путь для санкций США, "обязательно будут иметь последствия".

В то же время пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй отреагировал на сообщения СМИ и заявил, что никогда якобы об этом не слышал. Пэньюй отметил, что приоритетом Китая является предотвращение "выхода напряженной ситуации в Украине из-под контроля".

Украина также отреагировала на обращение россиян к китайцам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал просьбы о военной помощь позором для РФ. Репутация Кремля на фоне провала в Украине и так уже уничтожена, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме (Италия).

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