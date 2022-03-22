Фанатка "русского мира" Чичерина сняла украинский флаг с помещения Энергодарского горсовета. Видео

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Одиозная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая давно поддерживала террористов "Л/ДНР", совершила скандальную выходку в украинском Энергодаре. Она сняла со здания горсовета сине-желтый флаг.

Этот момент Чичерина решила снять на камеру. Видео распространилось в социальных сетях 21 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что фанатка "русского мира" решила выступить во временно оккупированном украинском городе для российских солдат.

Видео дня

"Концерт" она устроила в мэрии, а перед этим – сняла с крыши флаг нашей страны.

Заявляется, что поклонница Путина не хотела петь под государственным символом страны, "связанной с военными преступлениями" и инициировавшей против нее уголовное преследование (второй факт, кстати, правдивый).

Как писал OBOZREVATEL, ранее российским школьникам Ростова-на-Дону разослали письмо, в котором требуется сдать еду и предметы первой необходимости (бритвы, носки), а также "патриотические" рисунки. Такую помощь от детей и их родителей собирают для солдат "второй армии мира".

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