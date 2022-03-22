Фанатка "русского мира" Чичерина сняла украинский флаг с помещения Энергодарского горсовета. Видео

Дарья Дурова
Общество
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Чичерина появилась в Энергодаре
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Одиозная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая давно поддерживала террористов "Л/ДНР", совершила скандальную выходку в украинском Энергодаре. Она сняла со здания горсовета сине-желтый флаг.

Этот момент Чичерина решила снять на камеру. Видео распространилось в социальных сетях 21 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Чичерина спела в мэрии Энергодара, сняв с нее украинский флаг

Известно, что фанатка "русского мира" решила выступить во временно оккупированном украинском городе для российских солдат.

Видео дня

"Концерт" она устроила в мэрии, а перед этим – сняла с крыши флаг нашей страны.

Заявляется, что поклонница Путина не хотела петь под государственным символом страны, "связанной с военными преступлениями" и инициировавшей против нее уголовное преследование (второй факт, кстати, правдивый).

Как писал OBOZREVATEL, ранее российским школьникам Ростова-на-Дону разослали письмо, в котором требуется сдать еду и предметы первой необходимости (бритвы, носки), а также "патриотические" рисунки. Такую помощь от детей и их родителей собирают для солдат "второй армии мира".

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