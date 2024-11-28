В США разработанный Маском электрокар потерпел 'типичную' аварию: погибли три человека. Фото

В Пидмонте (штат Калифорния, США) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электрокара Cybertruck, разработанного компанией миллиардера Илона Маска Tesla. В результате аварии три человека погибли и один получил серьезные ранения.

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Причиной ДТП стало превышение допустимой скорости. Об этом сообщает AP News.

Начальник полиции Пидмонта Джереми Бауэрс заявил, что власти продолжат расследование обстоятельств трагедии. Однако полицейские считают, что причиной аварии стало превышение скорости.

Начальник полиции не стал разглашать подробности о жертвах, сославшись на необходимость сохранения конфиденциальности семейных данных. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли потушить пламя огнетушителями, поэтому потребовалось привлекать спасательную службу.

Начальник пожарной охраны Пидмонта Дэйв Бранниган заявил, что характеристики пламени позволяют предположит, что большая литий-ионная батарея Cybertruck не загорелась. Спасатель назвал инцидент "более похожим на типичный пожар автомобиля".

Стоит отметить, что в апреле 2024 футуристические грузовики Cybertruck были отозваны для исправления педалей акселерометра, которые могли застрять в отделке салона.

Напомним, в Бучанском районе Киевщины 27 ноября произошла авария с участием грузовика, легковушки и двух микроавтобусов. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, а четверо были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 ноября на автодороге регионального значения Долина-Хуст произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

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