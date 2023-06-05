В США разбился самолет, который преследовали два реактивных истребителя F-16: подробности

В США разбился частный самолет Cessna 560 Citation V, который преследовали два реактивных истребителя F-16 Национальной гвардии округа Колумбия. Пилот воздушного судна не реагировал на требования командования воздушно-космической обороны.

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Авиакатастрофа произошла недалеко от национального леса Джорджа Вашингтона в Вирджинии. Об этом сообщает издание USA Today.

По данным американских военных, комплекс Капитолия США ненадолго был приведен в состояние повышенной готовности, пока частный самолет не покинул этот район. После падения самолета поисковые работы, проводимые государственными и местными органами, продолжались несколько часов.

На месте падения самолета выживших обнаружено не было, и полиция штата Вирджиния приостановила поисковые работы. Перехват самолета вызвал звуковые удары по всему региону Вашингтона, и истребители также выпустили осветительные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота.

Управление по чрезвычайным ситуациям Аннаполиса в Мэриленде заявило, что громкий звук в небе был вызван полетом истребителя.

"Громкий грохот был вызван санкционированным полетом Министерства обороны США. Этот полет вызвал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", – говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Аннаполиса.

Напомним, 20 мая в Сарагосе (Испания) произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-18 Военно-воздушных сил Испании. Пилот самолета успел катапультироваться перед взрывом, но тем не менее получил различные травмы.

В Южной Корее 6 мая разбился американский истребитель F-16 возле крупной военной базы США. Он выполнял тренировочный полет 8 авиаполка ВВС США возле ближайшей к КНДР американской авиабазы.

Ранее сообщалось, что в России произошла масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет Piper-PA28 с двумя членами экипажа на борту должен был сделать облет лесов в Усть-Куломе, но упал прямо на частный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

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