В Испании на авиабазе упал и взорвался истребитель F-18. Фото и видео

Днем 20 мая в Сарагосе (Испания) произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-18 Военно-воздушных сил Испании. Пилот самолета успел катапультироваться перед взрывом, но тем не менее получил различные травмы.

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Падение самолета произошло на территории военного городка. Об этом сообщает испанское издание Heraldo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Гражданской гвардии Испании уже отреагировали на авиакатастрофу. Там сообщили, что падение истребителя произошло в полдень, а именно в 12:10 по местному времени. В воздухе пилот F-18 проводил проверку показательных маневров, которые должны были быть показаны на одном из предстоящих авиашоу.

По неизвестным до сих пор причинам пилот истребителя F-18 потерял контроль и судно резко врезалось в землю. Пилот успел вовремя катапультироваться и не упал вместе с самолетом, но, по предварительным данным, получил различные травмы.

У пилота диагностировали ушибы ног, бедер и рук в результате сильного удара о землю. Он был немедленно доставлен на медицинском вертолете в больницу Мигеля Сервета, его жизни ничего не угрожает. Стоит отметить, что пилотом упавшего F-18 оказался капитан ВВС Испании с более чем 1000 часов полета.

В свою очередь Воздушно-космическая армия подтвердила аварию, которая произошла на авиабазе в Сарагосе. В сообщении также содержится некоторая информация о пилоте, который успешно катапультировался. Там подтвердили, что пострадавший уже находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Южной Корее 6 мая разбился американский истребитель F-16 возле крупной военной базы США. Он выполнял тренировочный полет 8 авиаполка ВВС США возле ближайшей к КНДР американской авиабазы.

Ранее сообщалось, что в России произошла масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет Piper-PA28 с двумя членами экипажа на борту должен был сделать облет лесов в Усть-Куломе, но упал прямо на частный дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

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