В Южной Корее во время тренировочного полета разбился истребитель F-16 армии США. Видео

В Южной Корее 6 мая разбился американский истребитель F-16 возле крупной военной базы США. Он выполнял тренировочный полет на самолете 8 авиаполка ВВС США возле ближайшей к КНДР американской авиабазы.

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Пилот истребителя благополучно катапультировался, пострадавших в результате аварии самолета нет, однако в США приступили к расследованию причин аварии. Об этом сообщает CNN.

Около 9:45 по местному времени 6 мая во время учений возле крупной военной базы США в Южной Корее разбился американский истребитель F-16, выполнявший тренировочный полет.

"Самолет, который был приписан к 8-му истребительному авиаполку, "разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы ​​Осан около 9:45 утра" по местному времени, говорится в заявлении ВВС США в Южной Корее", – пишет издание.

Согласно заявлению американских военных, пилот истребителя смог благополучно катапультироваться. Его доставили в ближайшее медучреждение.

"По данным военных, в результате инцидента мирные жители не пострадали. На тушение пожара была направлена ​​местная пожарная служба, сообщил губернатор провинции Кёнгидо Ким Дон Ён", – отмечает CNN.

Начато расследование инцидента.

В CNN также отметили, что авиабаза Осан является ближайшей к Северной Корее база ВВС США. Она расположена в 64 км от границы между Южной Кореей и КНДР.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае нападения КНДР.

США, по словам главы американского МО, "привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи".

"Наши друзья и враги должны знать, что любая угроза по отношению к одному из нас будет расцениваться как общая угроза союзу США–Южная Корея", – заявил Остин, назвав партнерство двух стран "прочным и гибким".

Также сообщалось, что Медведев пригрозил Южной Корее, допустившей оказание военной помощи Украине. Он намекнул на то, что РФ может передать КНДР оружие российского производства для атак на Южную Корею. В ответ в Сеуле запретили поставки в РФ ряда важных товаров.