В США произошла стрельба на предприятии: много раненных

В городе Брайан (штат Техас, США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets 8 апреля произошла стрельба. Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Огонь открыл неизвестный, которому удалось скрыться с места преступления. Полиция начала его поиски, передает KBTX-TV.

Инцидент случился во второй половине дня в четверг. Некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Полиция Брайана сообщила, что активно работает, чтобы выследить подозреваемого и выяснить, что привело к стрельбе. Власти также выясняют детали происшествия с сотрудниками предприятия.

Как пишет CNN, в полицию впервые позвонили примерно в 14:30. Стрельба закончилась, когда к предприятию прибыли офицеры. Также сообщается, что свидетель идентифицировал возможного подозреваемого.

MASS SHOOTING IN BRYAN. This is the latest. 3:32 pm pic.twitter.com/0eHqbmyOpq