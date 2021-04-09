В США произошла стрельба на предприятии: много раненных

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Стрельба в Брайане

В городе Брайан (штат Техас, США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets 8 апреля произошла стрельба. Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Огонь открыл неизвестный, которому удалось скрыться с места преступления. Полиция начала его поиски, передает KBTX-TV.

Инцидент случился во второй половине дня в четверг. Некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Полиция возле места стрельбы

Полиция Брайана сообщила, что активно работает, чтобы выследить подозреваемого и выяснить, что привело к стрельбе. Власти также выясняют детали происшествия с сотрудниками предприятия.

Как пишет CNN, в полицию впервые позвонили примерно в 14:30. Стрельба закончилась, когда к предприятию прибыли офицеры. Также сообщается, что свидетель идентифицировал возможного подозреваемого.

В Брайане открыли стрельбу

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта в городе Ориндж в Калифорнии мужчина устроил стрельбу в деловом комплексе. Были убиты четыре человека, в том числе ребенок.

  • 26 марта в городе Вирджиния-Бич в США произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. Еще восемь получили ранения, среди них полицейский.

  • 22 марта у супермаркета американского города Боулдер, что возле Денвера (штат Колорадо), неизвестный открыл огонь, в результате чего погибли 10 человек.

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