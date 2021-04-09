У США сталася стрілянина на підприємстві: багато поранених
У місті Брайан (штат Техас, США) у будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets 8 квітня сталася стрілянина. Попередньо, поранення отримали щонайменше шість осіб.
Вогонь відкрив невідомий, якому вдалося втекти з місця злочину. Поліція почала його пошуки, передає KBTX-TV.
Інцидент трапився в другій половині дня в четвер. Деякі з постраждалих отримали важкі травми та знаходяться в критичному стані.
Поліція Брайана повідомила, що активно працює, щоб вистежити підозрюваного і з'ясувати, що привело до стрільби. Влада також з'ясовуює деталі події зі співробітниками підприємства.
Як пише CNN, у поліцію вперше зателефонували приблизно о 14:30. Стрілянина закінчилася, коли до підприємства прибули офіцери. Також повідомляється, що свідок ідентифікував можливого підозрюваного.
MASS SHOOTING IN BRYAN. This is the latest. 3:32 pm pic.twitter.com/0eHqbmyOpq- Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
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