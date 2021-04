У США сталася стрілянина на підприємстві: багато поранених

У місті Брайан (штат Техас, США) у будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets 8 квітня сталася стрілянина. Попередньо, поранення отримали щонайменше шість осіб.

Вогонь відкрив невідомий, якому вдалося втекти з місця злочину. Поліція почала його пошуки, передає KBTX-TV.

Інцидент трапився в другій половині дня в четвер. Деякі з постраждалих отримали важкі травми та знаходяться в критичному стані.

Поліція Брайана повідомила, що активно працює, щоб вистежити підозрюваного і з'ясувати, що привело до стрільби. Влада також з'ясовуює деталі події зі співробітниками підприємства.

Як пише CNN, у поліцію вперше зателефонували приблизно о 14:30. Стрілянина закінчилася, коли до підприємства прибули офіцери. Також повідомляється, що свідок ідентифікував можливого підозрюваного.

