В США произошла перестрелка на побережье океана: есть погибшие

В городе Вирджиния-Бич в США произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них полицейский.

Об этом сообщили в Daily Mail. Отмечается, что событие произошло вечером 26 марта.

"У нас очень хаотичный инцедент, очень хаотичная ночь на пляже. Много мест преступлений", – сообщили в полиции.

Отмечается, что перестрелка произошла минимум в трех разных местах вблизи океана. В результате неправомерных действий были ранены 8 человек. Погибли два человека, одного из которых застрелила полиция. Ранение получил и полицейский, которого сбил автомобиль.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.

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