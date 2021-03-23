У супермаркета в США произошла стрельба: на место прибыл спецназ, есть пострадавшие и задержанный. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,5 т.
У супермаркета в США произошла стрельба: на место прибыл спецназ, есть пострадавшие и задержанный. Фото и видео

У супермаркета американского города Боулдер, что возле Денвера (штат Колорадо), неизвестный открыл огонь.

Инцидент произошел 22 марта у магазина King Soopers, сообщается на странице городского департамента полиции в Twitter. По данным правоохранителей, речь идет об одном стрелке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Есть информация о раненых и задержанном.

ABC News со ссылкой на источники в полиции пишет, что неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов о стрельбе на парковке супермаркета.

Стрельба произошла у супермаркета King Soopers.
Город Боулдер расположен возле Денвера.

Издание уточняет, что есть несколько пострадавших, но подробностей собеседник пока не предоставил. На место происшествия прибыло много полицейских, в том числе спецназ.

Возле супермаркета в Боулдере произошла стрельба.

В то же время Reuters обнародовало видео, на которых видно, что правоохранители ведут к скорой раненого мужчину в наручниках.

Полиция задержала раненого мужчину.

Официальной информации о пострадавших или задержанных пока нет.

На месте происшествия собралось много правоохранителей.

Полиция призвала горожан избегать района, а его жителей оставаться дома.

Внимание! На видео представлены кадры крови, не рекомендуем его для просмотра несовершеннолетним или впечатлительным людям

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Далласе, штат Техас во время конфликта между двумя группами неизвестный начал стрелять в толпу и ранил восемь человек.

СШАстрельба