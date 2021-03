У супермаркета в США произошла стрельба: на место прибыл спецназ, есть пострадавшие и задержанный. Фото и видео

У супермаркета американского города Боулдер, что возле Денвера (штат Колорадо), неизвестный открыл огонь.

Инцидент произошел 22 марта у магазина King Soopers, сообщается на странице городского департамента полиции в Twitter. По данным правоохранителей, речь идет об одном стрелке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

ABC News со ссылкой на источники в полиции пишет, что неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов о стрельбе на парковке супермаркета.

Издание уточняет, что есть несколько пострадавших, но подробностей собеседник пока не предоставил. На место происшествия прибыло много полицейских, в том числе спецназ.

В то же время Reuters обнародовало видео, на которых видно, что правоохранители ведут к скорой раненого мужчину в наручниках.

Официальной информации о пострадавших или задержанных пока нет.

Полиция призвала горожан избегать района, а его жителей оставаться дома.

Внимание! На видео представлены кадры крови, не рекомендуем его для просмотра несовершеннолетним или впечатлительным людям

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH