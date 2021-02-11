На суде по импичменту Трампа представили ранее неизвестное видео штурма Капитолия

В Палате представителей США показали новое видео штурма здания Конгресса (Вашингтон) сторонниками экс-президента Дональда Трампа, что произошло 6 января.

Записи с камер наблюдения представили члены Демократической партии, возглавляющие судебное преследование бывшего американского главы на суде по делу импичмента, пишет CBS (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Демократы утверждают, что Трамп намеренно побуждал американцев к насилию не только в день нападения на Капитолий, но и в течение недель и месяцев до этого.

На ранее неизвестном ролике видно, насколько близко толпа подошла к законодателям и персоналу после вторжения в здание.

На одном из слайдов, где показаны первые минуты штурма, офицер полиции Капитолия Юджин Гудман мчится по коридору, чтобы встретить мятежников, прорвавшихся в двери. Полицейская предупредила одного из сенаторов, чтобы тот спрятался.

На других кадрах за пределами зала Сената видно, как вице-президента Майка Пенса и его семью спешно эвакуируют. В ходе штурма сторонники Республиканской партии скандировали "Повесьте Майка Пенса!", указали журналисты.

На записях радиопереговоров копов слышно, как полицейские просили диспетчеров прислать подкрепление.

"Они кидают в нас металлические столбы", – сообщал один из охранников.

На кадрах видно, как нападавшие били окна и забирались в здание. Некоторые участники беспорядков были одеты в полный комплект бронежилетов.

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