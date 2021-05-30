В США магазин угодил в скандал из-за желтых звезд Давида для невакцинированных

В Нешвилле штат Теннеси, США, разразился настоящий скандал, когда местный магазин головных уборов "Hatwrks" выпустил в продажу желтые звезды Давида, точь-в-точь как те, что вынуждены были носить евреи во времена нацистской Германии. Только вместо надписи "Еврей" в середине знака указана другая: "Не вакцинирован".

Об этом сообщило издание "ВВС", ссылаясь на публикацию администрации магазина в сети Инстаграм с рекламой нашивки стоимостью в 5 долларов. Позднее публикация была удалена.

Жителей города данная маркетинговая акция повергла в острое возмущение. Местный раввин заявил, что такой товар оскорбляет память евреев, погибших в Холокосте.

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"Использование желтой звезды или любых изображений Холокоста вне зависимости от намерений – медвежья услуга для памяти шести миллионов евреев, которых систематически убивали в начале 40-х гг", – заявил представитель иудейской общины Теннесси.

В результате возле магазина провели протестную акцию "Нет нацизму в Нешвиле", а один из крупнейших производителей шляп отказался поставлять свои изделия в эту торговую точку.

Администрация "Hatwrks" была вынуждена принести извинения за "бесчувственность" и подчеркнула, что не хотела никого задеть этой "ироничной" акцией.

Отметим, что желтые нашивки в виде шестиконечных звезд Давида или моген Довид были обязательным знаком отличия для всех лиц еврейского происхождения в регионах, оккупированных Третьим Рейхом. До сих пор остаются одним из самых узнаваемых в мире символов Холокоста. Впервые "звезды позора" были введены в Польше в 1939 году.

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