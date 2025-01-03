СБУ задержала налоговика, требовавшего у бизнеса деньги за 'успешные' проверки: как действовала преступная 'схема'. Фото

В Киеве задержали сотрудника Государственной налоговой службы, который требовал деньги у бизнеса за "положительное" проведение проверок. Подозреваемый занимал должность главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления ГПС.

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Он был задержан при получении части взятки в $20 тысяч. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что налоговик "облагал данью" украинских предпринимателей. Так, $20 тысяч он требовал за проверку у директора частной строительной компании из Чернигова. В случае получения такой суммы чиновник обещал бизнесмену "аннулировать" коммерческие обязательства по уплате налогов, которые он должен был отчислить в государственный бюджет.

В СБУ рассказали, что чиновника разоблачили при получении одного из траншей в $13 тысяч. Действовавшую в ведомстве преступную схему правоохранители, как сказано в сообщении, ликвидировали при содействии главы ГПС Руслана Кравченко

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды).

Налоговику грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование всех обстоятельств предполагаемого преступления продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации и задержали шестерых организаторов этих сделок. Стоимость "услуг" колебалась от 5 до 15 тысяч долларов за каждого клиента.

– На Киевщине задержаны трое злоумышленников, причастных к поджогу релейных шкафов "Укрзализныци" по заказу врага. Среди них оказался военный-контрактник.

– Также в разных регионах Украины разоблачили еще пятерых сторонников "русского мира", которые восхваляли войну страны-агрессора России против Украины. Двое из них уже получили по пять лет тюрьмы.

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