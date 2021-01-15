В Словакии ввели штрафы за внеочередную вакцинацию против COVID-19
Власти Словакии ввели большие штрафы для медицинских учреждений, которые будут нарушать установленный порядок вакцинации против коронавируса.
Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр страны Игорь Матович. Показательно, что наказание за подобные нарушения уже закрепили законодательно.
"Парламент одобрил изменение в закон, накладывающий штраф 10 000 евро на медицинское предприятие, которое вакцинирует кого-то вне списка ожидания", – написал политик.
О пыт Польши
Напомним, что в Польше вспыхнул большой скандал из-за того, что прививки вне очереди получил ряд звезд и известных политиков. Таким образом, они отсрочили прививание пенсионеров, учителей и сотрудников силовых структур.
После огласки Варшавский медицинский университет, ответственный за незаконную вакцинацию, оштрафовали минимум на 250 000 злотых (примерно $ 67,5 тыс.). Кроме того, президента правления Университетского клинического центра, доктора медицины Еву Тшлепу уволили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и чиновники тайно получили прививки против COVID-19 в Украине, заплатив за два этапа процедуры 2,5-3 тысячи евро.
За ввозом контрабандного вакцины в Украину якобы стоит руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман. Инъекции украинские политики получали в частной клинике "Медиленд".
OBOZREVATEL вместе с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупцией I-AML начал расследование схемы тайной внеочередной вакцинации "избранных" в Украине.
Журналистам удалось выяснить, что контрабандную поставку препаратов могла организовать израильская фирма TLV, которая якобы занимается медицинским туризмом.
Кроме того, стало известно, что из Израиля в Украину могла попасть вакцина, которая предназначалась для Палестины в качестве гуманитарной помощи.
По словам главы МОЗ Максима Степанова, если в Украине действительно проводилась подпольная вакцинация, то препарат для этого точно импортировался нелегально.