Степанов – про підпільні VIP-щеплення від COVID-19: вакцину завезли повністю нелегально

Якщо в Україні справді проводилася підпільна вакцинація від коронавірусної хвороби, то препарат для цього завозили з-за кордону "повністю нелегально".

Скандал із щепленнями для українських VIP'ів у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 14 січня, прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Програма з його участю ("Народ проти") транслювалася в YouTube.

"Якщо це сталося, то вакцину завезли повністю нелегально. Служба безпеки України порушила справу, збирає відповідний фактаж", – сказав керівник МОЗ.

Він додав, що його відомство також отримало від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручення провести перевірку. Відповідні роботи в міністерстві вже почалися.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я раніше казав, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва – "Меділенд" – нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.

Дані про те, що високопоставлені українські політики та чиновники нібито вже таємно отримали щеплення від COVID-19 в Україні, оприлюднив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу Михайло Бродський.

На його заяву відреагував президент Володимир Зеленський, доручивши СБУ та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію.

Як саме ізраїльська вакцина Pfizer пройшла через митницю і в яких умовах транспортувалася, невідомо, адже умови її зберігання передбачають температуру мінус 70 градусів за Цельсієм.

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